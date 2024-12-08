Находящимся в Сирии россиянам напомнили экстренные контакты
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Из-за ситуации, которая складывается в Сирийской Арабской Республике (САР) находящимся там россиянам напомнили экстренные контакты департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ, сообщает пресс-служба министерства.
Они могут позвонить по многоканальному телефону: +7 (495) 695-45-45. Он работает круглосуточно.
Также ранее дипломаты предложили россиянам, проживающим в Сирии возможность покинуть страну коммерческими рейсами. Самолеты вылетали через действующие аэропорты.
8 декабря аэропорт Дамаска был закрыт до 18 декабря. Запрещены вылеты и прилеты.