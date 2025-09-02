Западные страны не гнушаются использовать украинские спецслужбы, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов.

«Западные антироссийские центры делают ставку на гораздо более агрессивные методы, то есть, <…> выражаясь языком улиц, жестить начинают. Для чего активно и нагло используют возможности спецслужб русофобского киевского режима», — сказал журналистам Климов.

Климов добавил, что, вопреки попыткам недоброжелателей России, все регламентированные законом демократические процедуры, такие как референдумы и выборы на воссоединенных с РФ территориях, состоялись так же, как и электоральные кампании 2024 года.

Ранее экономист Михаил Делягин заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай приведет к укреплению сотрудничества между РФ и КНР. Визит Путина в Китай зафиксирует формирование второго центра силы в мире, который объединяет не только Китай, но и другие страны, усиливая раздробление Запада.