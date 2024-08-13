Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов предположил, что у киевского режима уже готова «грязная бомба», сообщает РИА Новости .

«На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она (бомба — ред.)» — заявил Кириллов.

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач ранее отметил, что Киев может работать над созданием «грязной» бомбы. Он считает, что ядерный шантаж — норма для этой страны.

В начале года в Киеве выступили за возвращение стране ядерного оружия. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал возвращение оружия «единственной опцией для выживания».