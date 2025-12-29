НАБУ подтвердило предъявление обвинений пяти депутатам Верховной рады

Ранее в украинских средствах массовой информации появилась информация о том, что депутаты Рады, а именно Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Михаил Лаба и Юрий Кисель, подозреваются в получении неправомерной выгоды.

«НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — ред.) сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной раде Украины и обеспечивала получение неправомерной выгоды народными депутатами за „нужное“ голосование. Подозреваемые: пять народных депутатов Украины», — говорится в сообщении НАБУ.

По данным следствия, у подозреваемых была установлена иерархическая структура с четким распределением функций. В нее входили действующие парламентарии и должностные лица аппарата украинского парламента. Работу группы координировал один из депутатов. Для организации голосований члены группы отправляли указания с номерами законопроектов в специально организованной группе в мессенджере WhatsApp*.

После проведения голосований некоторым депутатам регулярно выплачивались денежные средства. Всем подозреваемым направлены прошения об избрании мер пресечения, однако конкретные меры не были указаны.

Ранее НАБУ заявило, что совместно с САП выявило группу депутатов Верховной Рады, которые получали прибыль за определенные результаты голосования в парламенте. В этот же период сотрудники антикоррупционных органов были замечены в правительственном квартале Киева, где находится здание Рады. По информации, полученной от депутатов, НАБУ проводит следственные действия в отношении депутата Юрия Киселя, связанного с украинским президентом Владимиром Зеленским и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром.

