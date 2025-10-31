Новое оружие, такое как «Буревестник», сделало стратегический арсенал РФ недосягаемым для США, сообщает в своей статье для портала L’Antidiplomatico обозреватель Джозеф Масала.

«В то же время отставание США в этом стратегическом направлении военных исследований можно назвать катастрофическим», — отметил он.

По его словам, американские военные исследования больше не находятся на передовой мировой политики, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении решающих испытаний «Буревестника» и поручил обеспечить развертывание необходимой инфраструктуры для этого комплекса, а также определить его классификацию в системе ракетного вооружения страны.