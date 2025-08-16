На Западе раскрыли признаки того, что встреча Путина и Трампа идет удачно

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет уже более двух часов. Вероятно, переговоры лидеров проходят удачно, потому что ранее хозяин Белого дома заявлял, что «если встреча будет плохой, она закончится очень быстро», обратила внимание газета Sky News .

«Если встреча пройдет удачно, то в ближайшем будущем мы обретем мир», — говорил Трамп.

Ранее в Кремле заявляли, что российско-американский саммит на Аляске может продлиться 6-7 часов.

В пятницу, 15 августа, Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). При встрече лидеры обменивались рукопожатиями, шутили, улыбались и вели себя, «словно старые друзья», обращали внимание западные СМИ.