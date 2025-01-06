На Западе предупредили о наступлении опасных двух недель из-за ВСУ

Американский профессор Гленн Дизен предупредил об обострении конфликта на Украине в ближайшие две недели, сообщает «Лента.ру» .

По мнению ученого, киевские власти пойдут на эскалацию конфликта перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Дизен в эфире телеканала Wion заявил, что Украина может сорвать мирные усилия нового главы Белого дома.

«Он [глава Украины Владимир Зеленский] все еще хочет продолжить войну, (…) потому что он сохраняет пессимизм к миру. Это очень опасное время», — сказал Дизен.

Ранее ВСУ ударили по Белгородской области ракетами ATACMS. В Минобороны России заявили, что дадут ответ на эту атаку.