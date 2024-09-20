сегодня в 22:40

Ряд американских и европейских политиков призвали пресечь надежды киевских властей вступить в Североатлантический альянс, сообщает Lenta.ru .

Набирающее популярность в западном истеблишменте мнение опубликовала американская газета The Washington Post (WP).

«Запад должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, убедить Киев отдать территорию и, возможно, предложить РФ облегчение санкций», — говорится в публикации.

Из материала следует, что власти США и Евросоюза провалили все попытки подорвать экономику и военно-промышленный комплекс РФ. Это привело западные элиты к осознанию бесперспективности дальнейшей конфронтации с Москвой.

Ранее геополитический аналитик Брэндон Вейхерт предупредил НАТО об угрозе безопасности после изучения российскими военнослужащими обломков истребителей F-16, переданных Украине.