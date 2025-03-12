На выборах в Гренландии выиграла партия, выступающая за независимость острова

В Гренландии 11 марта прошли выборы в парламент. На них выиграла оппозиционная партия «Демократы», сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Политическая сила победила, набрав 29,9% голосов. Представители партии высказываются в поддержку проведения референдума о независимости.

Другая оппозиционная центристская партия «Веха» получила 24,1% голосов. Она тоже выступает за то, чтобы остров стал независимым.

На третьем месте находится «Народное общество». На прошлых выборах у политической партии было 12 из 31 мандатов в парламенте.

«Народное общество» вместе с партией «Вперед», у которой было 10 депутатов, тоже выступают за организацию референдума о независимости. Однако обе политических силы не называют даты, когда он может произойти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему хотят получить Гренландию и взять под контроль Панамский канал.