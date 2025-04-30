На встрече Зеленского и Трампа обсуждали судьбу Крыма

Axios: Трамп готов признать Крым российским, но не требует этого от Зеленского

Президент США Дональд Трамп сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время встречи в Ватикане, что Соединенные Штаты готовы признать Крым российским. Киев этого может не делать, сообщает РИА Новости .

Как пишет Axios, во время встречи с Трампом Зеленский сказал, что не признает Крым российским. Трамп сказал, что от Украины это и не требуется. Крым российским признают Соединенные Штаты.

Зеленский также сказал Трампу, что готов пойти на уступки ради окончания конфликта. Но для этого ему нужно будет достаточное количество гарантий безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сигнал о восстановлении прямых переговоров между РФ и Украиной должен поступить от Киева. Руководство соседней страны до сих пор не отменило официальный запрет на проведение консультаций с Россией.