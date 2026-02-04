На Украине заявили о повреждении ключевых узлов энергосистемы страны

Ключевые узлы магистральной энергосистемы Украины были серьезно повреждены. Об этом заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, сообщает ТАСС .

Речь идет о двух подстанциях — «Винницкая 550» и «Киевская 750». Игнатьев отметил, что они получили «разрушительные повреждения».

Эти подстанции играют критическую роль в стабильной работе объединенной энергосистемы Украины. Игнатьев уточнил, что они обеспечивают распределение больших объемов мощности и представляют собой энергетические хабы государственного масштаба.

Он добавил, что выход из строя этих узлов магистральной энергосистемы приведет к утрате возможности передавать электроэнергию на значительные расстояния. То есть может создаться большой дефицит электричества, который нельзя компенсировать.

Ранее, по данным СМИ, Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с начала года. При нем задействовали около 100 беспилотников «Герань» и более 30 ракет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.