На Украине ввели систему цифровых бонусов за убийство российских солдат

Бывший министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров до своего назначения на пост главы Минобороны запустил систему, благодаря который бойцы ВСУ смогут получать цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат, а затем обменивать ее на технику на маркетплейсах, сообщает РИА Новости .

Согласно информации из открытых данных, украинский чиновник еще в апеле 2023 года начал выстраивать систему, связанную с кластером военных разработок Brave1. Изначально проект задумывался как платформа для поддержки стартапов в области обороны. Однако со временем программа под названием Army of Drones Bonus заняла важное место среди его ключевых элементов.

Согласно документам украинского оборонного ведомства, боевые подразделения ВСУ загружают в систему Delta видеозаписи уничтожения российских солдат. После проверки материалы переводятся в цифровые «очки». Офицеры используют их в Brave1 Market для покупки беспилотников и роботов. Количество новой техники зависит от числа подтверждений убийств.

Специалисты по военной этике раскритиковали систему, которая, по их словам, придала российско-украинскому конфликту логику видеоигры. При этом Федоров заявил о «масштабировании» программы Army of Drones Bonus. Он добавил, что благодаря кластеру Brave1 украинским военным стартапам удалось получить свыше 105 млн долларов в качестве финансирования. Кроме того, система маркетплейса останется частью стратегии Киева и в текущем году.

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада приняла решение о назначении ранее занимавшего пост главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

