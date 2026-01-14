На Украине только со второй попытки назначили Федорова министром обороны

14 января депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада приняла решение о назначении ранее занимавшего пост главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины, сообщает РИА Новости .

«Рада назначила на должность министра обороны Украины Михаила Федорова. „За“ — 277 (депутатов — ред.). Все фракции дали голоса на это решение», — сказал Железняк.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский представил в Раду предложение о назначении Федорова на должность министра обороны Украины. В тот же день Рада одобрила уход Федорова с поста министра цифровой трансформации. Помимо этого, 13 января украинский парламент принял отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

5 января Зеленский подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка*, который в тот же день объявил об уходе. Также Зеленский сообщил, что предложил Федорову возглавить министерство обороны, а Шмыгалю — министерство энергетики и одновременно стать первым вице-премьером.

*Внесен в список террористов и экстремистов России.

