На Украине уволили замминистра обороны

Украинский кабинет министров принял отставку заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова. Об этом в Telegram-канале сообщает СМИ соседнего государства « Страна UA ».

Представление об отставке Клименкова с должности подал действующий министр обороны страны Рустем Умеров. Уволенного обвинили о провале в работе агентства оборонных закупок.

Помимо этого, Умеров освободил от должности двоих членов наблюдательного совета. Также украинский министр обороны не стал продлевать договор с руководителем агентства оборонных закупок.

В связи с такими действиями «Центр противодействия коррупции» подал заявление на Умерова в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее против министра обороны соседней страны открыли уголовное дело. Умерова обвиняют в превышении полномочий.