Министр обороны Украины стал фигурантом уголовного дела

На Украине в отношении министра обороны Рустема Умерова возбудили уголовное дело за превышение полномочий, об этом сообщила общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), пишет РИА Новости .

«НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.) зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым», — говорится в сообщении организации.

Известно, что Умерова обвиняют в превышении полномочий из-за того, что он уволил двух членов наблюдательного совета Тараса Чмута и Юрия Джигира. Сторона обвинения также утверждает, что украинский министр обороны отказался продлить контракт Марине Безруковой, которая занимала пост директора агентства оборонных закупок с января 2024 года.

24 января произошло сразу два важных события в украинском министерстве обороны. Дмитрий Клименков, занявший пост заместителя министра всего три месяца назад, оказался в центре внимания. Глава ведомства Умеров инициировал процедуру его увольнения, направив соответствующее представление в Кабинет министров, а также стало известно о непродлении контракта с Безруковой.