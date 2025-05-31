Харьковское издательство КСД не стало выпускать в продажу тираж только что напечатанной книги писательницы из США Софи Ларк. Произведение обвинили в «романтизации России», сообщает ТАСС .

Речь идет о книге «Брутальный принц». Это первая часть популярной на Западе саги «Жесткое право рождения». На Украине раскритиковали книгу за то, что украинские мужчины в ней изображены грубиянами, а одна из героинь сочетается узами брака с иностранцем «лишь бы уехать с Украины».

Кроме того, в произведении указано, что Крым — российский. В итоге книгу Ларк, которая только была напечатана, не стали выпускать в продажу. А тираж в 30 тыс. экземпляров был уничтожен.

Также Украина отказалась выпускать всю сагу «Жесткое право рождения», которая состоит из шести книг. Харьковское издательство КСД заявило, что допустило «ошибку в заключении договора с автором».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал администрацию украинского президента Владимира Зеленского. Он заявил, что от нее «воняет авторитаризмом».