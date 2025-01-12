На Украине связали отмену визита спецпосланника США с речами Зеленского

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог мог отменить визит в Киев из-за пламенных речей украинского президента Владимира Зеленского, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Издание считает, что причиной отмены визита Келлога в Киев могли стать высказывания Зеленского об окончании конфликта с Россией. Его заявления не совпадают с видением ситуации Трампом.

7 января стало известно, что Келлог отменил поездку на Украину и в ряд стран Европы до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Однако 11 января будущий спецпосланник выступил в Париже перед Нацсоветом сопротивления Ирана.

Ранее Келлог заявил, что Трамп хочет завершить конфликт на Украине «как можно скорее». По его мнению, решение Джо Байдена не вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным является самой большой его ошибкой.