На Украине раскрыли число уехавшей их страны молодежи

Почти 100 тысяч молодых украинцев покинули страну в течение двух месяцев после отмены ограничений на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет, сообщает ТАСС .

Согласно данным пограничной службы Польши, с момента смягчения правил 28 августа границу пересекли 98,5 тысяч человек этого возраста. Для сравнения, за весь период с января по конец августа 2025 года Польшу покинули лишь 45,3 тысячи украинцев соответствующей возрастной категории.

Основным направлением для мигрантов стала Германия, где еженедельное число прибывающих молодых украинцев выросло с 19 человек до августа до 1,4-1,8 тысячи к октябрю.

С 28 августа на Украине вступило в силу постановление правительства, разрешающее мужчинам 18-22 лет выезд за границу несмотря на продолжение военного положения.