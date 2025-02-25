На Украине продлили отсрочку от мобилизации для забронированных работников

Украинское правительство принято решение продлить действие отсрочки от мобилизации для забронированных работников до 31 марта, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что благодаря мере у предприятий появится время, чтобы подтвердить статус критически важного.

Также, по его словам, отсрочка нужна, чтобы компании смогли перебронировать свой персонал.

Отсрочку от мобилизации могут получить работники критически важных для экономики или обороны Украины предприятий. Сотрудники таких компаний получают специальную бронь от армии.

При этом в начале января появились новости о том, что украинские ТЦК отправляют в зону боевых действий даже людей с бронированием. С жалобой на этот факт обратился в военкомат депутат Верховной рады Александр Федиенко.