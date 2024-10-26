На Украине призвали готовить оборону Павлограда и Изюма
Депутат Рады Безуглая призвала готовить оборону Павлограда и Изюма
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая призвала готовить оборону городов Павлограда в Днепропетровской области и Изюм под Харьковом, сообщают «Ведомости».
«Селидово уже преимущественно россиянами завоевано. В Купянск они вошли. Половину Курщины уже вернули. Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма», — указала политик в своем Telegram-канале.
Она также негативно отозвалась о действиях главкома ВСУ Александра Сырского, заявив, что он занимается «сортами лжи».
Ранее сообщалось, что украинские военкомы снова начали устраивать облавы на мужчин в ресторанах.