Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая призвала готовить оборону городов Павлограда в Днепропетровской области и Изюм под Харьковом, сообщают «Ведомости» .

«Селидово уже преимущественно россиянами завоевано. В Купянск они вошли. Половину Курщины уже вернули. Необходимо готовить круговую оборону Павлограда и Изюма», — указала политик в своем Telegram-канале.

Она также негативно отозвалась о действиях главкома ВСУ Александра Сырского, заявив, что он занимается «сортами лжи».

Ранее сообщалось, что украинские военкомы снова начали устраивать облавы на мужчин в ресторанах.