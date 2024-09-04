На Украине не приняли отставку вице-премьера Ирины Верещук

Верховная рада не приняла отставку вице-премьера Украины Ирины Верещук, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал депутата украинского парламента Ярослава Железняка.

По его информации, предложение поддержали 214 депутатов, тогда как требуется минимум 226. Также, как утверждает Железняк, отчета о работе Верещук не было.

Кроме того, украинский парламент не смог отправить в отставку главу Фонда госимущества Виталия Коваля. Для принятия решения не хватило одного голоса: постановление поддержали 225 депутатов, тогда как опять же требовалось 226 голосов.

Ранее в правительстве Украины произошла череда отставок. Политолог Сергей Марков считает, что это произошло в преддверии поездки Владимира Зеленского в Вашингтон.