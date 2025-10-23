На СВО захотели преподнести Западу «запрещенный ядерный сюрприз»

Россия сможет не допустить военного конфликта с Западом, если будет диктовать свои правила с позиции силы и преподносить «новые сюрпризы», в том числе в ходе ядерных испытаний, считает военкор Александр Коц. Он добавил, что Украина может оставаться местом для испытания российского неядерного оружия только до момента, пока западные страны не перейдут черту не поставят украинцам ракеты Tomahawk, сообщает MK.Ru со ссылкой на «Радио КП».

«(Президент России Путин — ред.) Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, — ну, надо их преподнести. И на полигоне Новая земля надо что-то показать такое, что сейчас запрещено мораторием», — уверен военный корреспондент.

Вместе с тем Коц подчеркнул, что при эскалировании украинского конфликта пострадает именно Киева.

Тем временем военблогер Юрий Подоляка дал прогноз на осенне-зимнюю кампанию СВО. По мнению обозревателя, «вполне возможен» сценарий, при котором российская армия будет уничтожать украинскую противника и вызывать блэкауты по всей стране.

