На сайте Кремля обновили официальную биографию Владимира Путина

На сайте Кремля обновили страницу с биографией российского президента Владимира Путина. В нее добавили сведения о событиях с 2018 по 2024 годы.

До обновления биография главы государства оканчивалась итогами президентских выборов 2018 года.

Так, после обновления на страницу добавили такие разделы, как чемпионат мира по футболу-2018, пандемия Covid-19, создание отечественной вакцины «Спутник V» и внесение поправок в Конституцию РФ.

Помимо этого, в биографию российского лидера добавлен раздел о специальной военной операции. Здесь говорится, что Россия объявила о начале СВО с целью защитить людей, «которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Заключительным разделом биографии Путина стала информация о прошедших выборах президента страны, на которых он одержал победу с 87,28% голосов избирателей. Торжественная церемония инаугурации состоялась 7 мая в Кремле.

Ранее Владимир Путин назвал главную цель председательства России в БРИКС. Президент РФ уверен, что у объединения получится сделать мир более безопасным и более гармоничным.