«На рынок и во дворы»: в Одессе могут провести референдум

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заявил, что у отстраненного от власти в Одессе экс-мэра Геннадия Труханова есть шансы вернуть власть и возглавить сопротивление беззаконию киевских властей, сообщает Газета.ru .

«Надо выходить на рынки, во дворы, общаться с населением, объяснять, что произошло. Я уверен, что в таком случае одесситы поддержат своего мэра и проведут референдум», — сказал спикер.

По его словам, жители Одессы и прежде не раз демонстрировали свою приверженность принципам местного самоуправления.

Крайне важно, чтобы граждане явились к зданию муниципалитета и ясно выразили свою позицию. Совершенно недопустима ситуация, когда утративший легитимность глава государства отстраняет от должности избранного народом мэра.

Это является вопиющим нарушением законности, инициированным западными странами. В настоящее время на территории Украины, по сути, происходит становление нового тоталитарного режима, заключил Олейник.

