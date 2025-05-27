США не включили в число стран-союзников по антигитлеровской коалиции СССР

В Вашингтоне прошел традиционный парад, посвященный Дню поминовения, в ходе которого почтили память погибших американских военных. Однако организаторы мероприятия не включили в число стран-союзников по антигитлеровской коалиции СССР, несмотря на его решающую роль в победе во Второй мировой войне, сообщают «Ведомости» .

Во время церемонии был представлен баннер с надписью «Салют союзным государствам Второй мировой войны», но среди пронесенных флагов отсутствовали советский или российский.

При этом в параде участвовали ветераны, знаменитости, включая музыканта Джина Симмонса и актеров Джо Мантенью и Гэри Синиза.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что победа во Второй мировой войне была достигнута «благодаря США», несмотря на признание «значительного вклада» России.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал важность сохранения исторической правды и борьбы с попытками переписать итоги войны.