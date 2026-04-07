Мышь освободила льва: басня Орбана рассмешила Владимира Путина

Bloomberg: Орбан рассказал Путину басню о мыши и льве в ходе разговора в октябре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора в октябре прошлого года рассказал российскому президенту Владимиру Путину басню о мыши и льве, сообщает агентство Bloomberg .

Венгерский премьер предложил свою помощь в урегулировании российско-украинского конфликта и обсудил возможность организации саммита между США и РФ в Будапеште.

Согласно данным стенограммы беседы, Орбан рассказал Путину популярную в Венгрии басню Эзопа о мыши и льве — мышь освободила льва, пойманного в сеть, после того как лев ранее пощадил ее жизнь. После рассказанной басни российский лидер засмеялся.

Кроме того, в ходе телефонного разговора лидеры обсудили энергетические и финансовые вопросы, в том числе блокировку Будапештом кредита киевскому режиму в размере 90 млрд евро, а также продолжение импорта российских энергоресурсов на фоне постепенного отказа Евросоюза от сырья из РФ.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что часть газопровода «Турецкий поток» в Венгрии от Сербии до Словакии будут защищать солдаты.

