Мы свалим, в США выборы отменят? : Симоньян пошутила над санкциями

Симоньян иронично связала санкции против RT и отмену выборов в США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян иронично связала американские санкции против RT и отмену выборов в США

«Как они следующие выборы проводить-то будут? У них же вообще других сценариев нет, кроме как топить конкурента. Положим, мы оттуда совсем свалим — тогда что? Отменят они следующие выборы, ох отменят, сердцем чую», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее Минфин США ввел санкции против ряда российских СМИ и медиаменеджеров.

В Вашингтоне предупредили о значительных санкционных рисках третьих стран при содействии попыткам России обойти американские рестрикции.