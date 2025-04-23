Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение по поводу однобокой позиции защитников свободы слова. Она привела в пример случай из своего интервью, где журналист проявил неуважение к теме Великой Отечественной войны, и сопоставила это с возможностью подобных высказываний в других государствах.

«Когда речь заходит о критике России, нам заявляют, что мы не вправе отстаивать свою точку зрения или переубеждать журналиста, поскольку это его личное мнение, и мы должны проявлять толерантность, отметила она. Однако примечательно, что в некоторых странах действуют законы, ограничивающие свободу высказываний журналистов касательно Холокоста. Им запрещено задавать вопросы, ставящие под сомнение сам факт Холокоста. Где эти все товарищи, которые говорят о свободе слова и требуют терпения?» — задалась вопросом Захарова.

По ее мнению, Россия и без того проявляет излишнюю терпимость и многое прощает.

«Мы очень много терпим, правда, иногда зря. Мы зря терпели 80-е, когда всякие предатели ставили под сомнение роль Красной армии во Второй мировой войне, публиковали пасквили, требовали отменять парады. Они своими потными ручонками и задрипанными журнальчиками уничтожали достоинство тех, кто здоровье потерял, близких», — отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, Россия смирилась с переносом парада, надеясь на улучшение отношений с западными странами. Страна терпела также оскорбления в адрес наших соотечественников, граждан, оказавшихся за рубежом, которым запрещали говорить на родном языке и заставляли отказываться от своей истории, напомнила представитель МИД.

Она провела параллель между этими предателями и нацистами, подчеркнув, что существуют вещи, которые нельзя терпеть. «Как у нацистов: откажись от своих, расстреляй свою семью, присягни нацистам», Россию вынуждали это терпеть, склоняя к самоотречению. И теперь снова говорят: «Терпите». По словам Захаровой, Россия будет проявлять терпимость там, где надо. Но когда требуется прямо говорить о неприемлемости чего-либо, страна будет это делать открыто.