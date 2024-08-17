ВСУ несут большие потери на территории Курской области, направив туда свои самые мощные военные подразделения, сообщает РИА Новости .

Военный журнал Military Watch в своей статье отметил, что ВСУ в атаку были брошены дефицитные танки Challenger 2, Т-80 и Leopard. При этом потери Киева в ходе операции могут сильно повлиять на его положение в конфликте.

Ранее российское Минобороны сообщило, что за время боев ВС РФ, отражая атаки противника в Курской области, ликвидировали до 2860 бойцов, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 БМП, 213 боевых бронемашин и 22 орудия.

6 августа ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. ВСУ выбирает для ударов гражданские объекты и мирное население. Для нападения активно используются ракеты и дроны.