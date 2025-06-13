МВФ в ближайшие недели примет решение о новом транше для Киева

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что МВФ в ближайшие недели примет решение, связанное с выплатой Украине очередного транша, сообщает РИА Новости .

Речь идет о сумме в 500 млн долларов. Отмечается, что в случае ее выплаты общий объем обязательств Украины перед Международным валютным фондом в рамках программы расширенного финансирования (EFF) достигнет 10,6 млрд долларов.

«Совет (МВФ) должен состояться в ближайшие недели и предоставит более подробную информацию по мере ее поступления», — отметила Козак.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в следующем году. По его словам, деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета, а также на создание резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.