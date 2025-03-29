МВФ одобрил выделение Украине помощи в размере 400 млн долларов

сегодня в 00:01

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 400 млн долларов в рамках действующей кредитной программы, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что совет МВФ завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Киева.

Эта сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее.

Ранее сообщалось, что Франция направит Украине ракеты «Мистраль» в пакете военной помощи общей стоимостью в два млрд евро.