МВФ назвал дату завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится в 2025 году, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ) в свежем отчете. В конце марта организация заявляла, что украинский кризис, согласно базовой оценке, окончится в последние месяцы 2025 года, сообщает Газета.ru .

МВФ также подсчитал, что сейчас на Украине проживает 32,9 млн человек — более чем на 8 млн меньше, чем до начала СВО (41 млн человек). По его оценке, после завершения боевых действий в страну частично вернутся беженцы, и в 2026 году население Украины увеличится до 33,4 млн человек.

В октябре 2024 года ООН сообщала, что с начала боевых действий в 2022 году народонаселение Украины сократилось почти на 10 000 000 людей. На Украине также фиксируется один из самых низких показателей рождаемости в мире — около 1,0 рождения на женщину. Для сохранения численности населения необходим показатель около 2,1 рождения на женщину.

«Страна переживает демографический кризис», — говорила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.