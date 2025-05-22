МИД РФ: Украина нуждается в новом руководстве для подписания мира

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что действующее украинское руководство не может выступать полноправной стороной при подписании мирного меморандума с РФ, его слова приводит ТАСС .

«Нынешний их „руководитель“ давно потерял даже внутреннюю легитимность, не говоря о внешней», — подчеркнул дипломат в комментарии агентству.

По его словам, Владимир Зеленский не соответствует требованиям для подписания международных документов, так как его полномочия не подтверждены народным волеизъявлением в условиях военного положения.

«Украинский народ должен в свободном волеизъявлении определить нового руководителя, который получит мандат на подписание таких соглашений», — заявил Мусихин.

Он отметил, что формально документы может подписать глава Верховной рады, однако реальная правоспособность такого шага остается под вопросом.

«Проблема не только в конкретном документе, но и в системе урегулирования в целом — нам нужен подписант, который будет представлять реальные интересы народа, а не западных кураторов», — пояснил представитель МИД.

В ведомстве подчеркивают, что действующая власть в Киеве утратила связь с гражданами страны и действует в интересах третьих сторон.

Эти заявления прозвучали на фоне переговоров о возможном меморандуме, обсуждавшемся президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Российская сторона настаивает, что без легитимного представителя Украина не может выступать равноправным участником переговорного процесса.