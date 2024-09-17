Реорганизован департамент строительства Москвы

Утверждено положение о департаменте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы. Следить за выполнением положений постановления будет заммэра столицы в правительстве мегаполиса по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Депстрой Москвы будет разрабатывать и вносить проекты правовых актов по вопросам, относящимся к сфере своей деятельности. Также в его задачи будет входить определение поставщиков по госконтрактам, контроль выполнения работ по строительству транспортной, инженерной инфраструктуры.

Постановление подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным 16 сентября.

Ранее Ефимов рассказал, что возведение ФОК «Стальной» в Алексеевском районе столицы закончено на 50%. Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать несколько бассейнов, спортзал, сауну и буфет.