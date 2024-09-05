Мособлдума согласовала Хайкина на должность зампреда правительства Подмосковья

«Хочу еще раз поблагодарить всех депутатов за то взаимодействие, которое у нас было на протяжении долгих лет работы и по благоустройству, и в архитектуре. С каждым из вас мы встречались на объектах. Много сделано. И уверен, что по новому направлению, которое мне поручено, будем работать и достигать значимых результатов», — сказал Хайкин.

Хайкин Михаил Владимирович

Родился в Москве 31 октября 1986 года.

В 2010 году он окончил Инженерно-архитектурный факультет Московского государственного строительного университета (МГСУ-МИСИ) по специальности «Проектирование зданий». Является членом Союза Московских Архитекторов (СМА).

Трудовую деятельность Хайкин начал в 2006 году с должности инженера ГУП города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». С 2007 по 2009 годы он работал техником Центра развития строительных и инвестиционных проектов Московского государственного строительного университета.

С 2009 года на протяжении двух лет Хайкин работал архитектором ООО «БРТ РУС» (группа компаний «Интеко»), а затем, с 2010 по 2014 годы, он занимал должность главного архитектора — первого заместителя гендиректора ЗАО «Институт Градостроительства».

Трудиться на благо Московской области Хайкин начал с 2014 года, заняв должность первого заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. С 2015 года он также стал главным архитектором Подмосковья.

В 2018 году Хайкина назначили министром благоустройства Московской области.

В 2022 году министр благоустройства Подмосковья получил Благодарность президента Российской Федерации и Благодарственное письмо правительства Российской Федерации.

Также Михаил Хайкин удостоен семи наградам Минстроя России, пяти наградам Мособлдумы и четырем наградам губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.