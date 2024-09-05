Мособлдума согласовала Хайкина на должность зампреда правительства Подмосковья

Политика

Мособлдума согласовала Михаила Хайкина на должность заместителя председателя правительства Московской области министра благоустройства Московской области, передает корреспондент РИАМО.

«Хочу еще раз поблагодарить всех депутатов за то взаимодействие, которое у нас было на протяжении долгих лет работы и по благоустройству, и в архитектуре. С каждым из вас мы встречались на объектах. Много сделано. И уверен, что по новому направлению, которое мне поручено, будем работать и достигать значимых результатов», — сказал Хайкин.

Хайкин Михаил Владимирович

Родился в Москве 31 октября 1986 года.

В 2010 году он окончил Инженерно-архитектурный факультет Московского государственного строительного университета (МГСУ-МИСИ) по специальности «Проектирование зданий». Является членом Союза Московских Архитекторов (СМА).

Трудовую деятельность Хайкин начал в 2006 году с должности инженера ГУП города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». С 2007 по 2009 годы он работал техником Центра развития строительных и инвестиционных проектов Московского государственного строительного университета.

С 2009 года на протяжении двух лет Хайкин работал архитектором ООО «БРТ РУС» (группа компаний «Интеко»), а затем, с 2010 по 2014 годы, он занимал должность главного архитектора — первого заместителя гендиректора ЗАО «Институт Градостроительства».

Трудиться на благо Московской области Хайкин начал с 2014 года, заняв должность первого заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области. С 2015 года он также стал главным архитектором Подмосковья.

В 2018 году Хайкина назначили министром благоустройства Московской области.

В 2022 году министр благоустройства Подмосковья получил Благодарность президента Российской Федерации и Благодарственное письмо правительства Российской Федерации.

Также Михаил Хайкин удостоен семи наградам Минстроя России, пяти наградам Мособлдумы и четырем наградам губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.