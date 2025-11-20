Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Марка Черемисова

сегодня в 13:36

В ходе 123-го заседания Мособлдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата регионального парламента Марка Черемисова, передает корреспондент РИАМО.

Данное решение принято на основании поступившего от депутата заявления.

Марк Черемисов был избран по Ногинскому избирательному округу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил Марка Черемисова в должности временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Луховицы.

«Хочу представить Марка Константиновича Черемисова. Марк Константинович приступает к исполнению полномочий главы муниципального округа. <…> Вам хорошо знакома территория и жизнь Подмосковья», — сказал Андрей Воробьев.

Ранее пост главы Луховиц занимал Сергей Тимохин.

