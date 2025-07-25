Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН 31 июля. Она хочет обсудить попытки срыва переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости .

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Запад упорно старается на замечать того, как киевский режим пытается «спасти шкуру Владимира Зеленского», но при этом «ставит будущее своей страны под вопрос».

Он отметил, что на заседании Совбеза ООН 31 июля, которое инициировала Россия, предметом обсуждения станут действия, «подрывающие пути дипломатического решения украинского конфликта». Речь идет в том числе о попытках срыва встречи Москвы и Киева в Стамбуле.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. В ходе встречи Москва предложила Киеву создать три рабочие группы по урегулированию конфликта.