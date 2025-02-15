сегодня в 17:52

Москва увидела опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ приняли к сведению заявления американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что The Wall Street Journal исказила его ответ на вопрос о возможности отправки военных США на Украину. Об этом сообщает ТАСС .

«Да, приняли к сведению», — сказал Песков.

Ранее WSJ написала, что Вэнс в интервью заявил о возможном варианте отправки военных Штатов на Украину «остается на рассмотрении» у властей страны, если РФ откажется урегулировать конфликт «добросовестным образом».

После этого пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что есть необходимость пояснений подобных слов со стороны США.