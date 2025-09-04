Москва резко ответила на высылку российского дипломата из Эстонии
Фото - © РИА Новости, Виталий Белоусов
РФ высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве. Данный шаг — ответная мера на действия Таллина, сообщается на сайте МИД России.
Временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги вызвали в министерство иностранных дел РФ 4 сентября. Ему выразили протест в связи с тем, что 13 августа Эстония выслала дипломата посольства РФ в Таллине, не имея на это каких-либо оснований.
В ответ на это Россия решила выдворить дипсотрудника посольства Эстонии в Москве. Он был объявлен персоной нон грата.
В министерстве подчеркнули, что Россия действовала из принципа взаимности. Москва напомнила Таллину, что любые враждебные действия не останутся без ответа.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва намерена ответить Бухаресту на объявление российского военного атташе и его заместителя персонами нон грата.