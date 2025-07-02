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Москва не видит у Макрона желания учитывать реалии «на земле» по вопросу Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не продемонстрировал готовность учитывать реалии «на земле» при разрешении конфликта на Украине, сообщает «Интерфакс» .

«Нет, не подавал (сигналы — ред.). Обменялись мнениями, но достаточно подробно», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что состоявшийся разговор стал хорошей возможностью для обоих лидеров донести друг до друга подробности. При этом инициатива диалога исходила от французской стороны, уточнил он.

По словам Пескова, Путин многократно заявлял о своей готовности вести диалог. Телефонный разговор президентов в результате продлился свыше 2 часов и был «весьма содержательным».

При этом о личной встрече глав России и Франции речи не велось, пока для обмена позициями телефонного формата вполне достаточно.

От Германии и Великобритании запросов на переговоры с Путиным не поступало, заключил Песков.

Президенты РФ и Франции созвонились 1 июля после почти 3-летнего перерыва.