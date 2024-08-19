Москва направила запрос Берлину о расследовании взрыва газопровода

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Россия предъявила Германии претензии по расследованию теракта на газопроводах «Северные потоки», пишет РИА Новости .

«Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств. Официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину», — сообщил агентству директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Дипломат отметил, что в западных СМИ продвигается идея об организации взрывов якобы отдельными гражданами. Это делается для ухода от ответственности за произошедшие теракты, отметил представитель МИД.

Диверсия на российских экспортных газопроводах в ЕС произошла 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Расследование представителей различных государств закончилось закрытием дел.

По версии американского журналиста Сеймура Херша, теракт организовали США и Норвегия.