Москва и Гавана реализуют новые межправительственные проекты

По итогам 22-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии стороны заключили пакет из 13 документов, сообщает ТАСС .

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и кубинский замглавы правительства Рикардо Кабрисас Руис подписали итоговый акт, закрепив новые направления партнёрства.

Среди ключевых инициатив — соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и медицинской науке, а также создание совместной Лаборатории искусственного интеллекта на базе Южного федерального университета и Технологического университета Гаваны.

Отдельное внимание уделено гуманитарной сфере: Институт Пушкина и Педагогический университет Энрике Хосе Вароны расширят совместные программы в области образования.

Эти шаги подтверждают углубление стратегического взаимодействия между Москвой и Гаваной, говорится в документе.

Ранее сообщалось о нормализации авиасообщения между Россией и Кубой, которые были нарушены из-за дефицита топлива на островном государстве.