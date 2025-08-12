Московский азербайджанец изрешетил блатного дядю и его даму ради «Москвича»

Азербайджанца поймали за расстрел в лицо дяди и его дамы в 1997 году в Москве

В Москве следователи задержали азербайджанца, который подозревается в расстреле своего дяди и его возлюбленной в 1997 году. По версии следствия, злоумышленник пошел на кровавую разборку из-за старенького «Москвича», причем с того момента он успел сбежать на родину, вернуться в Московский регион, отсидеть в колонии и вступить в ЧВК после начала СВО. Подробности кровавой истории публикует сайт MK.Ru .

Семейная разборка со стрельбой произошла 10 ноября 1997 года в квартире на Симферопольском бульваре. В тот вечер фигурант, которому сейчас уже 56 лет, пришел домой к дяде, который «имел определенный вес в криминальных кругах». Молодой парень требовал с родственника большую сумму денег, но мужчина ответил отказом.

Перед встречей племянник, по словам сожительницы его дяди, забрал у них иномарку Nissan для продажи, но не отдавал ни машину, ни деньги. Тогда женщина отобрала у парня ключи от старого «Москвича-2141», на который оформляла доверенность.

Завязался громкий спор, в ходе которого племянник достал пистолет ТТ с глушителем и начал палить в дядю. Всего было выпущено восемь пуль, три из которых попали в цель: две в туловище (одна — навылет) и одна в лицо. Возлюбленная дяди стрелка побежала к нему на помощь, но парень снова потребовал от нее деньги и вновь получил отказ. Тогда он расстрелял и ее — пули влетели в голову и кисть.

Обоим подстреленным в головы возлюбленным удалось выжить, но до конца они так и не восстановились. Дядя иностранца, который пережил огнестрельное ранение лица, дожил до 2008 года.

После кровавой разборки с родней на юге Москвы иностранец бежал в родной Азербайджан, переждал там некоторое время и вновь приехал в Столичный регион России. Позже его судили по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия. Несмотря на это, дело стрельбе по семейной паре в 1997 году так и оставалось нераскрытым.

Азербайджанец отбывал наказание за другие преступления до 2022 года, после чего «подписал контракт с частной военной компанией», отмечает издание. Недавно его задержали по делу 28-летней давности, когда он расстрелял дядю и его сожительницу. Мужчине предъявлено обвинение, он дал признательные показания.