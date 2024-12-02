Москалькова опубликовала список украинских военных, которых Киев не хочет забирать

сегодня в 20:07

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале опубликовала список из 630 украинских военных, которые более года находятся в России. Она выразила надежду на включение их в ближайший обмен.

По словам омбудсмена, Украина продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными. Она отметила, что Киев не соглашается забрать военнослужащих ВСУ, которые уже больше года находятся в РФ.

Москалькова подчеркнула, что семьи военнослужащих продолжают ждать возвращения своих родных. Это касается как России, так и Украины.

Она отметила, что опубликовала список украинских военнопленных в надежде, что их включат в ближайший обменный процесс.

Ранее Украина вернула россиян, вывезенных при вторжении ВСУ в Курскую область. Москва и Киев договорились о возвращении в РФ 46 жителей региона.