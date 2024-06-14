Москалькова опубликовала списки готовых вернуться на Украину 430 военнопленных

сегодня в 22:12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале сообщила о готовности Москвы вернуть на Украину 430 военнопленных в обмен на своих граждан, посодействовать в этом вопросе она попросила уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца.

Москалькова выразила надежду, что Лубинец сможет повлиять на активизацию российско-украинских обменных процессов.

«Публикую список украинских военнослужащих, которые готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных», — написала Москалькова в комментарии к списку из 430 имен.

Омбудсмен надеется, что гуманитарный диалог между странами продолжится и плененные военные смогут вернуться домой.

Ранее Минобороны России сообщало, что за последнюю неделю в плен сдались 46 украинских бойцов. Москва продолжает вести специальную военную операцию на Украине.