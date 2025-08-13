Мошенники обманывают не в Telegram: Собчак раскритиковала решение РКН

Согласно официальной статистике, мошенники обманывают россиян в мессенджерах лишь в 15,7% случаев, причем почти половина таких преступлений (более 45%) приходится именно на обычные телефонные звонки или СМС-сообщения. Такое заявление сделала журналистка и блогер Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» , комментируя решение Роскомнадзора о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp* ради борьбы с преступностью.

В своем посте Собчак привела скриншот и сослалась на аналитические данные Центробанка России за 2024 года. Из них следует, что чаще всего мошенники обманывали россиян во время классических телефонных звонков, а не через мессенджеры. В этом списке мессенджеры стояли на втором месте, причем через них обманывали почти втрое реже, чем по обычной связи.

«Однако цифры такие: телефонные звонки и СМС — 45% vs атака через мессенджеры — 15,7%», — написала Ксения Собчак.

Сегодня, 13 августа, Роскомнадзор объявил о введении мер по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp*. Среди причин для ввода ограничений называлось то, что мессенджеры используют для обмана россиян и вымогательства у них денег, а также вербовки граждан в ряды террористов и экстремистов.

Накануне Ксения Собчак со ссылкой на источники также сообщала, что в России заблокируют звонки в Telegram и WhatsApp*. Она говорила, что такое решение уже приняли «на самом верху».

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России