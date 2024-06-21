Мощный взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги на всей Украине

Сильный взрыв прозвучал в украинском Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что воздушная тревога третий раз за сутки объявлена на всей территории Украины.

Ранее еще один мощный взрыв был зафиксирован под Одессой.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что удар был нанесен по Грибовке. В результате ликвидированы солдаты и офицеры ВСУ в количество около 200 человек.