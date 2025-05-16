Момент отъезда украинской делегации с переговоров с РФ в Стамбуле попал на видео

Первая встреча в рамках возобновленных мирных переговоров между Россией и Украиной завершилась в Стамбуле. Украинские переговорщики покинули дворец Долмабахче, где контактировали с российской стороной, этот момент попал на видео, пишет РИА Новости .

Журналисты, следившие за обстановкой вокруг дворца, сняли момент, как черный автомобиль марки Volvo выехал с территории, где проводились переговоры между Москвой и Киевом.

Первая встреча в рамках возобновленных переговоров, которые еще весной 2022 года прервал Киев, длилась менее двух часов. Однако глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, заявил, что удовлетворен ими.

«В целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт», — сказал он во время пресс-подхода.

Ранее сообщалось, что Мединский подтвердил одну из договоренностей, которую уже удалось достичь, — обмен пленными в формате «1000 на 1000».