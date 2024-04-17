Затулин считает, что Молдавия потеряет Приднестровье после референдума о ЕС

Первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Молдавию ждет потеря своей государственности, если она проведет референдум о вступлении в Евросоюз. Кроме этого, считает законодатель, официальный Кишинев утратит контроль и над Приднестровьем, сообщает Газета.ru .

По мнению Затулина, референдум является как частью плана по членству молдаван в ЕС, так и «прологом фактической утраты ее государственности». Парламентарий полагает, что Молдавию ждет «аншлюс» со стороны Румынии.

«Я уверен, что дело именно этим (аншлюсом. — ред.) закончится. Таковы намерения тех, кто вокруг (президента Молдавии Майи. — ред.) Санду, и ее самой», — считает Затулин.

Политик уверен, что референдум о вступлении в ЕС раскалывает Молдавию. Кроме того, по мнению Затулина, при таком сценарии Молдавия потеряет и Приднестровье, так как Тирасполь откажется идти по европейскому пути.