Дмитрий Медведев рассказал, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в молодости освоил военно-учетную специальность артиллериста и до сих пор может «стрельнуть», сообщает ТАСС .

По словам политика, он имел возможность стрелять из гаубицы Д-30, которая по сей день активно применяется, а также из противотанковой пушки образца 1937 года. Все это происходило в военной части, которая находилась недалеко от финской границы.

«И сейчас могу стрельнуть, причем не с использованием электронных видов определения всех параметров стрельбы, а с использованием ПУО — прибора управления огнем», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что со временем ему довелось стрелять из автоматов, снайперских винтовок, пистолетов и других видов оружия.

Ранее Медведев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский обречен. По словам политика, «Аннушка уже пролила масло».

